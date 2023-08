Koruna po skončení intervencí oslabuje, nákupy v eurech se Čechům prodraží

Kdo například nakupoval tisíc euro přesně před měsícem, zaplatil o šest set korun méně než nyní. S tím, že bude koruna oslabovat, počítali při svém rozhodování i centrální bankéři. „Je to krátkodobý velmi malý výkyv a trh si najde za chvilku novou hodnotu, kterou si pravděpodobně již našel, a za dva dny o tom nebudeme ani vědět,“ řekl ve čtvrteční Devadesátce ČT24 viceguvernér České národní banky Jan Frait.

Prázdniny jsou v polovině a ti, kteří na dovolenou budou teprve vyrážet, se musejí připravit na to, že si připlatí – alespoň tedy za útraty v zahraničí, které budou platit v eurech. Těm, kteří chtějí cestovat na vlastní pěst, slabší koruna prodraží také letenky a ubytování. Naopak ceny zájezdů cestovní kanceláře měnit nebudou. „Na samotnou tvorbu zájezdů, které se připravují s více než ročním předstihem, a zejména v eurech nebo dolarech, to vliv nemá,“ ujistila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Například do jedné ze sítí obchodů se sportovním zbožím objednávají oblečení i vybavení ze zahraničí až tři čtvrtě roku dopředu. Kondici měny tak sice sledují, snaží se ale, aby výkyvy zákazníci moc nepociťovali a kurz si zajišťují dopředu. Dobrou zprávou je pak oslabování měny pro české exportéry – za zboží prodané do zahraničí dostávají v korunách více. „Případné oslabení o jednu korunu na 25 korun za euro si myslím, že by většina českých podniků, zejména těch exportně orientovaných, ocenila,“ řekl investiční stratég společnosti Conseq Michal Stupavský.

Koruna bude dál oslabovat i podle aktuální prognózy centrální banky. Většinu příštího roku by mohlo být euro za zhruba 24 korun a sedmdesát haléřů.