Vysoké tresty za zotročení šesti Čechů ve Velké Británii jsou pravomocné, potvrdil soud

Vrchní soud v Praze potvrdil tresty pětici mužů, kteří ve Velké Británii vykořisťovali minimálně šest lidí z Ústecka. Jeden z nich stráví za mřížemi deset a půl roku, další dva pak osm a půl a osm let. Čtvrtý obžalovaný dostal trest ve výši tří a půl let, poslední od soudu odešel s dvouletou podmínkou. Verdikt je pravomocný. Gang pod záminkou velkého výdělku dopravil nic netušící uchazeče o práci do Velké Británie a nutil je tam k práci v otrockých podmínkách nebo k prostituci.