Lesy ČR mohou kvůli smlouvě na dodání dřeva tratit stamiliony, zjistili Reportéři ČT

Lesy České republiky jsou podnikem, který spravuje více než milion hektarů lesů, a zároveň největším obchodníkem se dřevem v zemi. Teď čelí žalobě za čtyři roky starý kontrakt na prodej dřeva z kůrovcové kalamity. Vedení podniku o záležitosti odmítá s novináři mluvit.

Například ředitel oblastního ředitelství Lesů ČR na Vysočině František Holenka odmítl na otázky štábu Reportérů ČT odpovědět, sahal rukou po kameře a odkázal na tiskovou mluvčí společnosti Evu Jouklovou. „K tomu případu se nebudu vůbec vyjadřovat, ať je to tak, či onak,“ uvedla krátce.

Ve sporu jde o smlouvu, podle které měly Lesy ČR v letech 2019 až 2021 dodat slovenské firmě Drevoindustria 350 tisíc kubíků převážně smrkového dříví. „Lesy ČR vekou část nasmlouvaného dřeva nedodaly a mezi stranami proto probíhá soudní spor,“ sdělil na dotaz ČT jednatel firmy Drevoindustria Smolenice Ondrej Jurovčík. Smlouva navíc počítala s možností prodloužení až do konce letošního roku a navýšením dodávek o dalších 300 tisíc kubíků.

Sankce až 300 milionů

Slovenská firma teď žádá odškodnění. Smlouva podle zjištění Reportérů ČT obsahuje sankční ujednání v neprospěch českého státního podniku. Za každý den prodlení musí platit desítky tisíc korun.

„Se společností Drevoindustria Smolenice vedeme soudní spor a do jeho vyřešení nebudeme k tomuto případu podávat žádné informace,“ dodala Jouklová. Sankce může podle zjištění ČT v úhrnu dosahovat až 300 milionů korun. I když se hospodaření státního podniku po kůrovcové krizi v posledních letech uzdravuje, stále je to pro jeho rozpočet velmi citelná suma.

„Je to kauza, která je spojena ještě s bývalým vedením Lesů ČR, nikoliv s tím současným,“ komentoval případ ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Každý dělá chyby. Udělalo je zjevně i minulé vedení Lesů, ten spor se vede a my chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ doplnil.