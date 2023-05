Reportéři ČT získali miliardovou smlouvu, kterou podepsaly Lesy ČR bez soutěže

Reportérům Ondřeji Stratilíkovi a Daliboru Bártkovi se podařilo ke smlouvě dostat, důležité údaje jsou v ní ale začerněny. „Nemůžeme vidět ceny, za které Lesy ČR klestí prodávají, jeho množství ani například výšku penále. My jsme zjišťovali, proč je to začerněno, Lesy ČR i firma CB-EKO tvrdí, že je to obchodní tajemství,“ vysvětlil ve Studiu ČT Stratilík.

Podle názoru právníků ale není jasné, jestli by tyto informace skutečně měly být tajné. Reportéři zkoušeli požádat o detaily, které ze smlouvy nejdou vyčíst, žádnou odpověď ale nedostali.

Dohoda je postavena tak, že ji současné vedení Lesů ČR vypovědět nemůže, přesto že by o to podle Stratilíka jejich představitelé stáli. Teď platí do roku 2031 s možností prodloužení o dalších deset let.