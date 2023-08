Poslanci se sejdou na mimořádné schůzi. Očekává se dlouhá debata o rodičovském příspěvku

„Nebudu zastírat, že řádné schůze jsou zatížené hodinami a hodinami řečnění každý den ze strany opozice, už jen u stanovování pořadu schůze o programu. Tím se ztrácí drahocenný čas na projednávání samotných návrhů,“ okomentovala předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Je tam dvanáct bodů. Nemyslím, že je reálné, že bychom je mohli za úterý probrat. Takže se uvidí, jak budeme pokračovat dál. Ale říkám, že je to úplně zbytečné. Je to jenom proto, že koalice si neumí zorganizovat práci,“ myslí si předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Pokračovat by tak mimořádná schůze mohla i v dalších dnech. Sněmovna by měla jednat například o prodloužení výplaty náhradního výživného státem, o úpravě podmínek oddlužení či o penzijním spoření. „Jedná se o věci, které mají největší prioritu i z hlediska vlády. Například je tam tolik důležitý zákon o léčivech, který má pomoci řešit situaci na trhu s léky,“ doplnila Pekarová Adamová.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Velká debata se očekává zejména u návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku. S tím zástupci opozice souhlasí a zvednutí celkové částky opakovaně žádali. Vládní návrh jim ale připadá nedostatečný.

Příspěvek by se u jednoho narozeného dítěte měl zvednout o padesát tisíc, u vícerčat je částka vyšší. Týkat se to ale má pouze dětí, které se narodí od začátku příštího roku. „Představte si tu nespravedlnost, že se miminko narodí 31. 12. a nedosáhne na to zvýšení. My určitě budeme navrhovat přechodná ustanovení, aby se to týkalo všech pečujících rodičů,“ sdělila Schillerová.

Návrh, aby hranice nebyla tak ostrá, v koalici ale neprošel. „Měli jsme nějaké varianty, že by to bylo třeba ve dvou částkách a pásmech. To se bohužel projednat nepodařilo. Návrh beru jako kompromis, který jsme v dané situaci schopni realizovat,“ ujasnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je pravda, že jsme si ideální řešení představovali jinak, a toto je podle našeho názoru nespravedlivé, dopadne to na rodiče dětí, které jsou teď maličké,“ poznamenala místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).