Deficit penzijního systému ukazuje nutnost změn, zní z vlády. Reformu příští týden projedná Senát

„Jen to samotné číslo ukazuje potřebu změn v důchodovém systému, protože dlouhodobě to není udržitelné. To číslo není nijak příznivé, současně není nijak překvapující a podtrhuje potřebu změn v důchodovém systému,“ okomentoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Reformu příští týden posoudí Senát

Součástí reformy je třeba úprava valorizace penzí nebo změna podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Tyto změny už prošly sněmovnou a příští týden je posoudí Senát.

Těm, kteří budou chtít do penze odejít dříve, než je jejich důchodový věk, by se měly podmínky zpřísnit. Koalice chce, aby to šlo maximálně o tři roky, prodlužuje nutnou dobu pojištění a také zvyšuje intenzitu krácení penze. Co se úpravy valorizací týče, ty řádné se mají vedle inflace navyšovat o třetinu růstu reálných mezd, mimořádné nahrazuje dočasný příspěvek.

Ve sněmovně se závěrečné jednání o důchodech v červenci protáhlo do tří dnů. V Senátu se ale nic podobného nečeká. Zástupci koaličních uskupení v horní komoře mají jasnou většinu.