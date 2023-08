Majitelé veteránů budou muset se svými vozy na STK. A to jednou za pět let

Na silnici je potkáme jen zřídka, pozornost ale vzbudí vždycky. Od moderních aut se ta historická liší kromě registrační značky i tím, že nemusejí jezdit na prohlídky do Stanic technické kontroly. To se ale od září změní.

„Oproti klasickým vozidlům, která chodí jednou za dva roky na technickou, tak veteráni budou chodit jednou za pět let. Je to kvůli tomu, aby stát měl celkově přehled o vozovém parku registrovaném v České republice,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Auta budou rozdělena do tří kategorií podle data výroby. „Ta nejstarší kategorie, to je od padesátého třetího roku a starší, tam se provádí kontrola účinnosti brzd jízdní zkouškou. No a problém je v tom, že vlastně pro jízdní zkoušku musíte mít zkušební plochu. A zkušební plochu normální osobní linky nemají,“ popsal Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK.