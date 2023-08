Zeman může dál úřadovat ze své kanceláře. Nepochybil, když byt využíval i pro pracovní účely

Vlastníkem bytu je Pražské arcibiskupství, kterému patří celý dům v Jaselské ulici, a to skrze společnost XPlace. Městská část ho nejprve vyzvala k vysvětlení, za jakým účelem prostor pronajmul spolku Přátelé Miloše Zemana a jak ho skutečně využívá. „Podle obdrženého vyjádření byla tato bytová jednotka pronajata jako byt a k tomuto účelu je užívána,“ sdělil ČT mluvčí Marek Zeman.

Na to, že se úřad zabývá provozem kanceláře bývalého prezidenta, upozornil server Seznam Zprávy v polovině července . Městská část ale prověřování odložila. „V této věci zastáváme názor, že pokud byl byt pronajat pro bydlení a je občasně užíván pro přijímaní návštěv pracovního charakteru, nevyžaduje takovýto způsob užívání takzvanou ‚rekolaudaci‘ na kancelář,“ uvedl mluvčí úřadu.

Pokud by nájemce využíval byt v rozporu s kolaudací, hrozila by mu pokuta až půl milionu korun. Úřad by zároveň mohl vlastníka objektu nebo nájemce vyzvat, aby požádal stavební úřad o rekolaudaci. Pokud jsou ale jen některé návštěvy pracovního charakteru, nejedná se podle Prahy 6 o přestupek.

Mandát bývalého prezidenta Zemana skončil 8. března. Na provoz kanceláře má nárok ze zákona. Stát mu na její chod a plat asistenta přispívá padesát tisíc korun každý měsíc.