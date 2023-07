Do Milostivého léta se letos zapojují i obce, odpouštějí část dluhu. Věří, že tak získají více peněz z pohledávek

Milostivé léto už využily třeba Rokycany, Přeštice, Sušice nebo Heřmanův Městec. Dlužníkům odpustí příslušenství dluhů, tedy například úroky nebo sankce. Stačí, když o to zažádají a do konce listopadu uhradí původní dlužnou částku.

V Rokycanech se projekt týká šestnácti set lidí, kteří městu dluží zhruba 4,7 milionu korun za poplatky na komunální odpad a psy. Při využití programu jim zanikne příslušenství k nedoplatkům v hodnotě 2,2 milionu. V Sušici na Plzeňsku dluží na místních poplatcích přes 460 osob téměř 1,7 milionu korun a v Heřmanově Městci na Chrudimsku odpustí během Milostivého léta osmi osobám dluhy za exekuční náklady ve výši celkem čtyř tisíc korun.

Pokud by ve městě Přeštice zažádali o odpuštění části dluhu všichni dlužníci, zbavili by se dluhu ve výši téměř 900 tisíc korun. „Odpadne nám hlavně povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných, a přitom často bagatelních pohledávek,“ vysvětlil přeštický starosta Tomáš Chmelík, co si obec od zapojení do Milostivého léta slibuje.