Finále se nehraje, ale vyhrává, říká Strýcová k triumfu ve Wimbledonu

Letošní titul ze čtyřhry staví výše, než ten před čtyřmi lety. I z hlediska okolností, které mu předcházely. „Za tímhle je velký příběh, který obnáší to, že jsem porodila mého milovaného syna. Se Šu-Wej jsme navíc nehrály strašně dlouho. Tahle pohádka je napsaná do konce a má happy end. Jsem za to strašně ráda, protože jsem si to moc přála,“ uvedla Strýcová.

Rivalita mezi tenistkami

Letošní ročník Wimbledonu byl pro český tenis zvlášť úspěšný. Markéta Vondroušová zvítězila ve dvouhře, Barbora Strýcová vyhrála spolu s Tchajwankou Sie Šu-wej čtyřhru, Alena Kovačková a Laura Samsonová ovládly čtyřhru juniorek a juniorský debl pak Jakub Filip (s Italem Gabrielem Vulpittou). A až ve finále juniorské dvouhry našla přemožitelku Nikola Bartůňková.

„Je úžasné, že nová generace nastupuje a že tenis jde pořád dopředu a pořád tam hráčky jsou, ať už v juniorech, či seniorech,“ komentuje to Strýcová.

Vítězství Vondroušové ve finále ji nepřekvapilo, sledovala ji už v předchozích zápasech. „Hrála dobře, myslím, že si i věřila. Je to obrovský úspěch.“

Sama nemá přesnou odpověď na to, proč je výrazný rozdíl mezi výsledky českých tenistek a českých tenistů. „Možná se my, holky, motivujeme, že jedna chce být taky tak dobrá jako ta druhá, a motivace je tam obrovská.“ Připomněla však také nástup Jiřího Lehečky. Ten ve Wimbledonu pro zranění odstoupil z osmifinále a na Australian Open se dostal až do čtvrtfinále. „Má výborně našlápnuto,“ věří Strýcová.

Důvodem k návratu byl i syn

Ani vítěžství ve Wimbledonu nezměnilo plány Strýcové ukončit letos kariéru. „Jsem rozhodnutá, nerozmyslela jsem si to,“ tvrdí.

Chystá se tak ještě na turnaje v Praze a na US Open. „Vyhrát Wimbledon je úžasné, ale pak obejmout toho malého a jít si k němu večer lehnout, je pocit nejhezčí a nejkrásnější.“ Právě syn Vincent, který se Strýcové narodil v roce 2021, byl pro ni důvodem k návratu na letošní Wimbledon. „Chtěla jsem, aby to zažil. Asi to úplně nevnímá, ale vzpomínky mít bude, a to je pro mě strašně důležité.“

Do budoucna by chtěla, aby také její syn hrál tenis, i když třeba ne profesionálně. „Ale chci, aby se ho naučil a abychom si jednou spolu zahráli,“ uzavřela tenistka rozhovor pro ČT.