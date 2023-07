Smlouva s USA je vazalská, tvrdí Kobza. Svobodně o ní rozhodujeme, namítají Nytra a Bžoch

Kobza dohodu označuje za „vazalskou“. To podle něj spočívá v „podřízenosti české legislativy americké armádě“. Smlouvu pečlivě pročetl, není v ní podle něj jediné slovo o obraně České republiky. To však ani není ambicí textu. „Smlouvu vůbec nepotřebujeme. Kdybychom ji neměli, tak se nestane vůbec nic,“ prohlásil. „Nechceme žádnou cizí armádu na našem území, nechceme žádné cizí vojáky,“ dodal.

Hnutí ANO není v otázce smlouvy zcela zajedno. „Někteří kolegové mají jisté pochybnosti, které (…) nebyly úplně vyjasněné. Nicméně valná většina klubu smlouvu podporuje,“ ujasnil Bžoch s tím, že sněmovna smlouvu podle něj podpoří. Veřejnost by o prospěšnosti smlouvy měly podle Bžocha přesvědčit ministerstvo obrany a vláda. Smlouva je podle něj jen „technikálie, která upravuje podmínky, za nichž se zde budou pohybovat příslušníci armády či jejich rodiny“, řekl.

„Smlouvu Česká republika potřebuje, protože upravuje spoustu náležitostí, které by se musely domlouvat při jakémkoliv pobytu amerických vojáků na území Česka. Já osobně ji vnímám jako rámcovou smlouvu, která nás nebude nutit domlouvat jednotlivé podrobnosti při každém přejezdu nebo plnění úkolů amerických vojáků na našem území,“ okomentoval Nytra.

Konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území smlouva neřeší. To by i nadále musely nejprve schválit podle článku 43 Ústavy ČR obě komory parlamentu.

Spojování s rokem 1968

„Kdyby to byla vazalská smlouva, tak nám ji někdo nařídí. My se ale můžeme svobodně rozhodnout, jestli ano nebo ne,“ reagoval Nytra. To dle něj ukazuje proces schvalování dohody v Senátu a Poslanecké sněmovně. „Každý pobyt a činnost amerických vojáků budou muset schvalovat obě dvě komory parlamentu,“ doplnil.

V dohodě není podle něj ani slovo o budování základen, jsou v ní jen vyjmenované objekty, které by jako základny američtí vojáci mohli použít. „Ale my s tím musíme souhlasit. Tam, kde budou působit, majetek zůstává stále majetkem Česka. V příloze jsou vyjmenované pouze vojenské prostory,“ sdělil.