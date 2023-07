Západ Česka zasáhnou v noci na středu bouřky, třicetistupňové vedro přetrvá

Jejich upozornění na silné bouřky platí od středečních 01:00 do 07:00 konkrétně pro Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, pro Prahu a západní polovinu Středočeského kraje.

Vysoké teploty, které jsou v Česku od soboty, podle meteorologů zatím zůstanou. V západní polovině Čech a na jižní Moravě se v úterý očekává přes 31 stupňů, v ostatních regionech budou teploty mírně nižší. Podobné to bude i ve středu. „Ještě ve středu zaznamenáme vysoké teploty, to znamená nad 31 stupňů, a to zejména na jižní a střední Moravě,“ doplnili meteorologové.