Počet trestných činů v kyberprostoru se letos přiblíží hranici dvaceti tisíc, očekává policie

Natálie chtěla před dvěma týdny prodat na Marketplace pár nenošených tenisek. Po patnácti minutách ale přišla o desítky tisíc korun. „Klikla jsem na odkaz. Přesměrovalo mě to na moji banku, což je pravda, že mě mělo asi varovat. Jenže v tu chvíli vás nenapadá, že se jedná o podvod, takže si říkáte – aha, něco asi musím potvrdit. Tudíž jsem se normálně přihlásila a až později jsem zjistila, že jsme se přihlásili současně – byla to falešná stránka a oni se díky tomu dostali přes můj smart klíč do mojí banky, mého účtu,“ popisuje. Stránka přitom dokonce tvrdila, že platba je šifrovaná a bezpečná.

Stejně jako další tisíce lidí v Česku Natálie naletěla na podvod zvaný phishig, kdy dojde k vybrání účtu pomocí falešné SMS nebo e-mailu. „Tento podvod je velmi častý, nicméně ty škody nebývají tak vysoké. Na druhou stranu falešná, podvodná volání nebo podvodné investice, těch je relativně málo, ale tam jsou škody v řádů velkých statisíců,“ vysvětluje manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB Petr Vosála.

Podle bank by se každý podvrh měl nahlásit na policii. Tak učinila i Natálie. „Policista mi řekl, že za poslední dva měsíce jsem třináctá. A mé desítky tisíc korun, které mi vzali, jsou jedna z nejmenších částek,“ říká.

Podle preventisty platebních podvodů z Komerční banky Marka Macháčka má čtyřicet procent lidí obavy z takzvané sekundární viktimizace. „Že se jim někdo bude smát, že byl hloupý a naletěl na podvod. To je právě špatně. Každý ten podvod by se měl ohlásit co nejdříve. Ideálně nejdříve do banky, pak hned na policii,“ radí.