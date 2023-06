Skoro polovině dětských lékařů je přes šedesát let a noví scházejí. Na reformách zatím shoda nepanuje

Lékařka Renáta Adamovská by už do důchodu jít mohla, ale nechce. V jejím okolí je dětí moc, kolegů má naopak málo. U některých pacientů, které v poslední době ošetřuje, pamatuje i péči o jejich prarodiče. „Dělám to jen proto, že je mně těch pacientů líto. Od konce června v Praze 5, 6 ubydou další tři ordinace, tím pádem dalších třeba 1700 dětí nemá svého praktika,“ líčí Adamovská.

V její ordinaci se školí už několikátá začínající lékařka. Pro samotnou práci v ordinaci, kterou po atestaci plánuje i Eliška Bouzková, se ovšem rozhodlo jen pár z nich. Větší část z jejích kolegů se rozhodla pracovat na odděleních v nemocnicích, kde tráví také podstatnou část čtyřapůlletého specializačního vzdělávání.