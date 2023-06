Lékařů není málo, problém je v organizaci, míní Philip. Pediatrů ubývá, absolventi nechtějí do maloměst, říká Bodnár z VZP

přehrát video Události, komentáře: Nedostatek praktiků a dětských lékařů Zdroj: ČT24

„Lékařů je obecně asi necelých šedesát tisíc, což je v rámci Evropské unie zhruba průměr,“ poznamenal Philip s tím, že se tak úplně nedá konstatovat, že by v Česku bylo lékařů málo. „Myslím, že je to hodně o tom, jakým způsobem je ta péče organizovaná, což může být v jiných státech samozřejmě trochu jiné a možná lepší a racionálnější,“ soudí. Jako příklad uvedl to, že někde možná nemají lékaři tolik administrativních úkonů, a tím pádem mají více času na pacienty. „Je to jednoznačně dáno demografickým vývojem. Nejen stárnutím populace, ale i stárnutím lékařů jako takových,“ vysvětluje si situaci Farhan. Aby se lékař dostal do praxe, potřebuje k tomu téměř dvanáct let, upozornil dále. „To znamená, že je to i o plánování předchozích vlád, řekněme už někdy kolem roku 2010, 2013, aby získávaly lékaře, navyšovaly počty studentů,“ myslí si. Podle Bodnára počet lékařů v Česku stoupá, problém je ale v primární péči, což jsou lékaři praktičtí a gynekologové. Za posledních pět let u praktických lékařů pro děti a dorost ubylo 150 úvazků, upozornil. „To je vysoké číslo a opravdu hovoří o tom, že v některých regionech v brzké době může být problém s dostupností péče.“ Co se týče praktiků pro dospělé, tam je situace dle Bodnára o něco lepší. „V pětiletém období ubylo sto úvazků s tím, že tempo nárůstu nových lékařů v této oblasti je vyšší než u pediatrů,“ konstatoval.

Demografické složení studentů V rámci řešení této situace by bylo dobré lépe tyto obory propagovat, míní Bodnár. Na druhou stranu je podle něj problém i v demografickém složení studentů na lékařských fakultách. „Typický student nepochází z okrajového města v Sudetech, ale z Prahy, Brna nebo jiného velkého města,“ uvedl s tím, že takový student pravděpodobně po absolvování nebude chtít odejít vykonávat praxi například do pohraničí či regionů s menším počtem obyvatel, kde by jej naopak byla potřeba. Je podle něj nutné zamyslet se nad tím, jak tento problém řešit systémově. „Je to o zkrácení té odborné přípravy, o zvýšení odborných kompetencí lékařů v ordinacích, kteří teď mohou dělat jen některé výkony. Poté je vhodné hovořit o tom, jakým způsobem vzdělání nastavit tak, aby lékaři z oboru pediatrie mohli častěji nastupovat do praxe v jednotlivých regionech a otvírat si své ordinace,“ uvedl.