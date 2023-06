Ředitelkou Nadace Charty 77 se stala bývalá moderátorka Jolana Voldánová

Voldánová chce mimo jiné hledat nové cesty, jak oslovit a motivovat dárce a zároveň zviditelnit příběhy lidí bojujících s nepřízní osudu. „Nemám pochyb, že lidé chtějí pomáhat a že jim není lhostejný osud druhých. A s tím, jak se společnost proměňuje, jak dorůstají nové generace dárců, bude potřeba ukazovat také nové možnosti dárcovství. I to je jeden z předpokladů pro to, aby projekty, jako je Konto Bariéry, mohly dál úspěšně fungovat,“ sdělila.

Jirků byla v květnu zvolena do čela správní rady Nadace Charty 77. „Nadaci neopouštím, jsem s ní stále spojena takřka pupeční šňůrou, ale její vedení po tolika letech ráda předám Jolaně. Věřím, že dokáže navázat na to skvělé, co v nadaci za ta léta vzniklo, a zároveň jí vtisknout svoje nápady,“ uvedla.

Nadaci Charty 77 založil v roce 1978 ve Švédsku disident, vědec a spisovatel František Janouch. Božena Jirků pracuje v Nadaci Charty 77 už od počátku 90. let, kdy začala působit v Československu. Dříve pracovala podobně jako Voldánová jako redaktorka v Československé televizi, ale v roce 1991 jí zakladatel Nadace Charty 77 Janouch nabídl místo v týmu organizace v Československu.

Jirků pak mimo jiné pořádala celonárodní charitativní sbírku Konto Míša na zakoupení gama nože pro zákroky při léčbě nádorových onemocnění či lézí v mozku. Ředitelkou nadace byla Jirků od roku 2002.

Voldánová pracovala řadu let jako reportérka a moderátorka České televize. Působila také v Českém rozhlase nebo jako mluvčí Sčítání lidu 2021.

Nadace Charty 77 byla založena původně pro podporu disidentů, hlavně signatářů Charty 77, pronásledovaných tehdejším totalitním komunistickým režimem v Československu. Po pádu totality se organizace přesunula do Československa a začala pomáhat například handicapovaným. V současnosti má nadace podle svých údajů asi čtyřicet tisíc pravidelných dárců a loni získala od individuálních dárců dvacet milionů korun.