Začíná tropický týden, nad 30 budou stoupat teploty do čtvrtka

Začíná první letošní týden, kdy budou teploty v Česku pravidelně stoupat nad 30 stupňů Celsia. Nejteplejší by mělo být úterý, tropické období ale potrvá až do čtvrtka. Víkend by naopak měl být poněkud chladnější, i když ne vysloveně studený. Teploty zůstanou kolem 25 stupňů.