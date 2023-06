ŘSD kontroluje modernizované části D1, končí lhůta pro reklamace. U Ostrovačic budou nutné opravy

Byl květen 2013 a po letech příprav začínala rozsáhlá rekonstrukce dálnice D1 mezi středočeskými Mirošovicemi a jihomoravskou Kývalkou – dálnice, která se tehdy místy doslova rozpadala. Původně byla modernizace rozplánována do šesti stavebních sezon, nakonec jich zabrala devět a skončila těsně před sněmovními volbami na podzim 2021.

I když se stav D1 nepochybně dramaticky zlepšil a jízda přináší úplně jiný zážitek, Ředitelství silnic a dálnic není s výsledky úplně spokojeno. Nejvýchodnější modernizovaný úsek – čtyři kilometry mezi Ostrovačicemi a Kývalkou – se chystá nyní reklamovat.

„Ve spárách cementobetonového krytu se jako nejčastější závada ukázalo propadlé těsnění jak na příčné, tak na podélné spáře. Obvykle je to až do tří centimetrů,“ ozřejmila, v čem je problém, Eva Hrušková z ŘSD. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) doplnil, že se reklamace týká také ulámaných hran. „Ale jsou to dílčí vady, které v žádném případě neohrožují bezpečnost ani plynulost dopravy,“ zdůraznil.