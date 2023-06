Oslovil mě přímo prezident, řekl nový Pavlův poradce Žantovský. Havlův odkaz je podle něj v bezpečí

„Oslovení pocházelo přímo od pana prezidenta. Já už jsem s ním trochu spolupracoval během jeho volební kampaně. Potěšilo mě to a je mi pochopitelně ctí, že můžu být členem poradenského týmu. Není to zaměstnání, jde o čestnou funkci, ale budu se snažit v mezích svých znalostí a schopností přispět.“

Havlův odkaz

Knihovnu Václava Havla, tedy instituci, jež se stará o myšlenkový, literární a politický odkaz dramatika, někdejšího disidenta a bývalého prezidenta, vedl Žantovský od září 2015. „Troufám si tvrdit, že se nám podařilo rozšířit, prohloubit a obhájit odkaz Václava Havla ve velmi široké veřejnosti.“

„Když jsem do Knihovny nastupoval, bylo běžné, a dokonce populární mluvit o havloidech či pravdoláskařích a nebyly to žádné komplimenty. V současnosti to neslyšíte. Odkaz Václava Havla, jakožto nejvýznamnější politické osobnosti nejen naší politiky, je naprosto v bezpečí. Nejen kvůli tomu, co dělá Knihovna, ale i kvůli tomu, že se jeho myšlenky o spoluzodpovědnosti za osud ostatních lidí ukázaly jako velmi prorocké. A lidé to oceňují,“ myslí si Žantovský.

Svůj odchod z Knihovny považuje za přirozený a bezkonfliktní. „Já mám takový rytmus v životě, že po šesti až osmi letech musím změnit působiště. Mně se blíží jedno kulaté výročí a už k němu jsem své myšlenky delší dobu směřoval, a nakonec se to takhle sešlo,“ dodal Žantovský.

Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Sbírá rozličné materiály o Havlovi, vydává publikace, pořádá veřejné akce. Nabízí mimo jiné i několik desítek titulů přibližujících život a dílo bývalého prezidenta, jeho rodiny a přátel.