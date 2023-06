Na Ukrajině pomáhají čeští dobrovolní medici. Na frontovou linii intenzivně trénují

Čeští dobrovolní zdravotníci z projektu Perun trénují, jak pomáhat na frontové linii. Ukrajinští zdravotníci totiž často nestíhají. Jedním z dobrovolníků je muž s přezdívkou Mac. Sám říká, že ani zkušenosti z armády a zahraničních misí ho nedokázaly připravit na to, co zažil a viděl na Ukrajině. Byl tam už pětkrát. „Nejhorší byl asi Vuhledar a Bachmut. To je prostě peklo na zemi. Třeba konkrétně v Bachmutu bylo třeba 250 zraněných za den a dělalo to tam deset, dvanáct zdravotníků,“ popisuje.

Výcvik i potřebné vybavení si dobrovolníci hradí sami nebo s pomocí dárců. Klíčové je, aby trénované situace byly co nejvíc realistické.

Intenzivní školení, kterým dobrovolníci prošli, trvalo dva dny. Jeho cílem bylo naučit je základům takzvané neodkladné zdravotní péče v bojových podmínkách. Její základy vycházejí ze zkušeností, které Američané získali v roce 1993 v Somálsku. A to během operace Gothic Serpent, tedy slavné bitvy, která byla ztvárněna i ve filmu Černý jestřáb sestřelen.