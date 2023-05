Nezasahujte do záležitostí Slovenska, vzkázal Fico Pavlovi a Lipavskému

„Nejdříve to byl prezident České republiky Petr Pavel, který vyjádřil znepokojení nad vývojem ve Slovenské republice. Ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský z progresivní strany Piráti (kopie Progresivního Slovenska) prohlásil, že můj možný návrat do funkce premiéra Slovenské republiky je něco, co je nutné velmi pozorně sledovat,“ napsal Fico.

„Rád bych požádal všechny české politiky, aby se nenechali přemluvit k této špinavé práci a nezasahovali do záležitostí Slovenské republiky,“ doplnil Fico.

Lipavský o možném návratu Fica do křesla premiéra mluvil v nedělních Otázkách Václava Moravce. Zmínil přitom například Ficovy názory na dodávky vojenské techniky na Ukrajinu, které chce expremiér zastavit, nebo kritiku Evropské unie. „Přál bych si, aby to byla jen předvolební rétorika a od některých naprosto nehorázných výroků také (Fico) ustoupil,“ uvedl Lipavský.