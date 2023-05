Cyril Höschl převezme letošní Cenu Arnošta Lustiga

Psychiatr Cyril Höschl je nejen klinickým psychologem, vědcem a pedagogem, je také veřejně známou osobností, publicistou a měl i politické ambice. Když na přelomu 60. a 70. let studoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (dnešní 1. lékařské fakultě), chtěl se věnovat jiné specializaci než psychiatrii, jak ale uvádí, byla v Praze místa internistů či farmakologů obsazena. „Psychiatrie mi zbyla,“ prohlásil sám Höschl s tím, že k ní ale brzy našel cestu jako k oboru velmi univerzálnímu.

Po studiích pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a také na lékařské fakultě. Jako výzkumník se specializoval na psychoneuroendokrinologii, psychofarmakologii a biologickou psychiatrii.

Za komunistického režimu byl Cyril Höschl v kontaktu s disidenty, některé zachránil hospitalizací před uvězněním. Koncem minulého desetiletí se probíraly také jeho kontakty s StB, téma otevřela novinářka Monika Le Fay v rozhovoru s disidentem a historikem Miroslavem Vodrážkou, podrobně se tehdy spisem StB vedeným na Höschla zabýval také web Aktuálně.cz. Vyplývá z něj, že byl v kontaktu s příslušníkem komunistické tajné policie, který se od Höschla dozvěděl některé informace, ale spolupráci psychiatr nikdy nepodepsal.

Po revoluci se Cyril Höschl dostal do vedení významných institucí. Stal se ředitelem Psychiatrického centra Praha, ve který se přerodil dřívější Výzkumný ústav psychiatrický, a také děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na ní získal počátkem 90. let i profesuru. Na postu děkana zůstal sedm let (1990–1997), přičemž do roku 2020 zůstal přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie. V čele Psychiatrického centra byl po celou dobu jeho existence a po jeho transformaci na Národní ústav duševního zdraví v roce 2015 byl i jeho ředitelem, a to až do roku 2021. Neúspěšně kandidoval Höschl v roce 1993 na rektora Univerzity Karlovy, ve volbě tehdy zvítězil Karel Malý.

Mezi lety 2000 a 2011 byl také ředitelem Centra neuropsychiatrických studií v Praze, předsedal i Asociaci evropských psychiatrů či Evropské federaci lékařských akademií.

Obdržel řadu ocenění v Česku i zahraničí. Je členem britské Royal College of Psychiatrists nebo American Psychiatric Association, nositelem švédské medaile Clarence Blomquista či německé Kraepelin-Alzheimer-Medal.

Politické ambice vyjevil Cyril Höschl zejména v historicky prvních senátních volbách v roce 1996, kdy kandidoval jako nestraník za ODA v Praze 8, ale neuspěl. Veřejně známým se stal jako popularizátor psychiatrie a také publicista, pravidelně přispívá do časopisu Reflex.

Höschl je ženatý, manželka Jitka Štenclová je akademickou malířkou, mají dva syny a dvě dcery.