Potrestat řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění, trvá dlouho. Změnit to má novela

Situaci, kdy jedno nákladní auto předjíždí dva kamiony, zatímco se za ním v levém pruhu dálnice tvoří kolona pomalu jedoucích vozů, zachytil při natáčení štáb ČT. Jde o moment, který může některé řidiče pořádně rozčílit. Zvlášť v případě, kdy se tak děje v místě, kde je předjíždění pro kamiony zakázané.

„Svým způsobem velmi výrazně omezují plynulost provozu na dálniční síti, je to samozřejmě nebezpečný přestupek,“ upozorňuje ředitel dopravní policie Jiří Zlý. I proto policisté často při kontrolách používají drony. Když na monitoru vidí, že kamion zákaz porušuje, informaci okamžitě předají hlídce, která za hříšníkem vyrazí.

Aktuálně za porušení zákazu předjíždění hrozí šoférům připsání sedmi bodů, pokuta až deset tisíc korun a zákaz činnosti. Policie i ministerstvo dopravy teď chtějí prosadit v rámci novely silničního zákona, aby se tyto přestupky řešily přísněji a rychleji – tedy takzvaně příkazem na místě. U těchto řidičů by pak platilo pravidlo dvakrát a dost a ve správním řízení by jim hrozila pokuta až 25 tisíc korun.

„To je cesta, která by měla vést k tomu, že bude znovu na českých dálnicích bezpečněji,“ domnívá se ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Rozhodně budeme podporovat nejen zpřísnění trestu pro řidiče kamionu, ale i třeba zvýšení pravomoci policie,“ přizvukuje opoziční poslanec Martin Kolovratník (ANO).

Plošný zákaz předjíždění ne

Pro plošný zákaz předjíždění kamionů by v současné době nebyl ani Kupka, ani Kolovratník. Aktuálně platí na 145 místech. Ředitel dopravní policie Zlý by zákaz ještě letos chtěl rozšířit. Řešit to začne v červnu.

Plošně se pro kamiony uplatňuje na všech dálnicích na Slovensku. Za porušení nařízení tam hrozí pokuta v přepočtu zhruba 1500 korun. Na vybraných dálnicích platí zákaz i v Rakousku, tam jsou ale pokuty výrazně vyšší – v přepočtu až 17 tisíc korun.