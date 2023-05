Končí termín pro podání daňového přiznání elektronicky

Končí lhůta pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Lidé a firmy mohou svou povinnost splnit do půlnoci prostřednictvím datové schránky nebo portálu Moje daně. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, má čas na podání do 3. července. Termín pro podání přiznání v papírové podobě uplynul před měsícem. Majitelé by také neměli zapomenout na zaplacení daně z nemovitosti. Posledním termínem je pondělí 31. května.