Dálnice D7 je po ranní nehodě průjezdná směrem na Chomutov

Nehoda byla na operační středisko hlášena kolem půl osmé ráno, okolnosti zatím policie nezná. „Pravděpodobnou příčinou bylo nedání přednosti v jízdě,“ uvedla Hyšplerová.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka letěly na místo vrtulníky záchranné služby z Ústí nad Labem a z Prahy a vyjely také tři sanitky.

„Ústecký vrtulník transportoval jednu osobu s vážným zraněním do ústeckého traumacentra, kolegové z Prahy transportovali jednu osobu s vážným zraněním na traumacentrum do Motola, tam směřovala i sanitka s dalším zraněným. Druhá sanitka vezla vážně zraněného do pražské Ústřední vojenské nemocnice,“ doplnil Voleník.