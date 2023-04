Češi spotřebují soli až třikrát víc, než by měli. A to může vést k řadě zdravotních problémů

Velkou část soli získá člověk z průmyslově vyráběných potravinách, které jsou odpovědné až za 75 procent celkového denního příjmu. Nejde však jen o ně. Podle hygieniků mají na situaci vliv i špatné stravovací návyky, například dosolování pokrmů na talíři.

Ke zmírnění negativních účinků soli by přitom mnohdy stačilo přidat potraviny s vysokým obsahem draslíku – například banány, rajčata, špenát nebo houby.

A faktem je, že příliš soli konzumují už malé děti. Hygienici zjistili, že polovina sledovaných školních jídelen vyčerpala doporučenou obědovou dávku už polévkou.

Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom chce, aby se už do roku 2025

snížil příjem soli u světové populace zhruba o třetinu. Zároveň doporučuje maximálně pět gramů soli denně – to je množství, které odpovídá zhruba jedné čajové lžičce.