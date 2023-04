Nutná je změna mentality od politiků přes úředníky po občany, hřímá Kala ohledně efektivity státu

NKÚ ve svých výročních zprávách za posledních pět let kritizuje například efektivitu digitalizace veřejné správy. V loňském roce celkové výdaje na informační a komunikační technologie jen u organizačních složek státu a státních fondů činily více než devatenáct miliard korun. Ve srovnání s rokem 2018 je to téměř o třetinu více, přesto Česko v mezinárodním srovnání zaměřeném na digitalizaci loni kleslo na devatenácté místo.

Změna přístupu je dle Kaly to klíčové. „Pokud tam bude nějaké osvícené vedení, které řekne, že nebude řešit nějaké jednotlivé detaily, ale změnu přístupu tak, aby občanům skutečně pomohli. (…) Prostě budou tlačit na ty resorty,“ uvedl s tím, že v takovém případě by agentura měla smysl.

Česká pošta

Sněmovna chce, aby Nejvyšší kontrolní úřad prověřil činnost České pošty. Schválila proto podnět k tomu, aby takovou kontrolu uskutečnil bez zbytečného odkladu. O tom, zda NKÚ skutečně Českou poštu zkontroluje, musí rozhodnout kolegium. Kala by se ke kontrole spíše přikláněl. „Myslím, že pět let je správný čas. Začíná docházet k určitým změnám, které by bylo dobré vyhodnotit, popsat a vyjádřit se k nim,“ podotkl.

Úřad naposledy Českou poštu kontroloval v roce 2017. „Kromě té kontroly v roce 2017 bych zmínil, že jsme se hospodaření pošty dotkli i v roce 2022, ještě při kontrole Českého telekomunikačního úřadu. Byla řešena záležitost plateb státu za poštovní služby a problémy s tím spojené,“ upřesnil Kala.

V roce 2017 tehdy úřad při kontrole zjistil některé nedostatky, například to, že pošta v letech 2015 a 2016 nakoupila nábytek pro své pobočky, ten ale ležel ještě v roce 2018 ve skladu. „Také neexistuje dlouhodobá koncepce rozvoje České pošty, kterou by resort měl mít vypracovanou a podle které by se měla rozvíjet,“ konstatoval tehdy úřad.

Kala také připomněl, že tehdy NKÚ vyčetl ministerstvu vnitra, že je zakladatelem státního podniku a v kontrolovaných letech nevykonal u České pošty žádnou takzvanou veřejnoprávní kontrolu. „Situace teď po pěti letech by měla ukázat, zda ministerstvo vnitra plnilo řádně svoji roli zakladatele a do jaké míry je zodpovědno za to, do jaké situace se pošta dostala,“ doplnil prezident NKÚ.