Vytáhnout pomocí pinzety a nekroutit. S teplým počasím roste aktivita klíšťat

Předpověď je vždy na tři dny. V sobotu měla být aktivita klíšťat vysoká prakticky na celém území republiky, v neděli to bude podobné. Odborníci proto doporučují nejen použít repelent a nesedat si v porostech, ale ani nechodit do křovin a vyhnout se zejména zarostlým okrajům lesa a okrajům potoků a řek.

„Správně by se to mělo dělat pomocí pinzety. Když vidíte to přisáté klíště, tak tou pinzetou byste ho měli chytit pod hlavičkou a jedním tahem ho vytáhnout, vyškubnout, vytrhnout. Poté tu ránu vydezinfikovat. Naopak to, co se nedoporučuje, tak je takové to různé kroucení klíštěte, používání různých krémů a podobně,“ vysvětlil přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milan Trojánek.

Při nesprávném postupu totiž mohou v kůži člověka zůstat slinné žlázy, ve kterých mohou být bakterie či viry. Roste pak riziko, že klíště člověka nakazí, přestože velkou část těla odtrhl. Klíšťata mohou přenášet lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Borelióza je častější a dá se vyléčit. U klíšťové encefalitidy přímá léčba neexistuje a nemoc může mít závažné dopady.