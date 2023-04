ŽIVĚ: Senát debatuje o ochraně zaměstnanců

Novela o ochraně zaměstnanců vychází ze změn insolvenčního práva. Například pro podání žádosti a poskytnutí peněz zaměstnancům už podle vládní novely nebude stačit návrh na insolvenci, rozhodující bude oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

Horkovod z Dukovan do Brna a případně i další stavby rozvodných tepelných zařízení bude podle navrhované novely patřit mezi významnou energetickou infrastrukturu. Usnadní to zejména zajišťování pozemků potřebných pro jejich výstavbu. Horkovod by mohl být v provozu do deseti let. Uvažovalo se o něm už v 80. letech, kvůli tehdejším nízkým cenám plynu nebyl ekonomicky výhodný. Důsledky ruské agrese na Ukrajinu plány změnily.

Horní komora se má zabývat také situací týkající se Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Nemá ale podle programu řešit nedávnou stížnost na vedení ústavu a jeho radu, ale problémy se zázemím této instituce.