Jsme jediní euroskeptici, ANO ani PRO nám hlasy brát nemohou, tvrdí Okamura

Okamura by nesouhlasil s tím, kdyby se při protestech porušovaly zákony, jinak by ale proti nim rozhodně nenechal zasahovat policii, protože „vyjadřovat v souladu se zákonem protest je normální i adekvátní“. Mezi řečníky na nedělní demonstraci byl i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Okamura však sdělil, že opoziční strana s PRO kromě menší kooperace v loňských komunálních volbách institucionálně nespolupracuje, pouze podporuje požadavky demonstrantů.

„Strana PRO má úplně jiný program než SPD,“ sdělil Okamura s tím, že jde o prounijní a probruselskou stranu a její předseda Rajchl podporuje členství Česka v Evropské unii – zatímco SPD prosazuje referendum o vystoupení. Předseda SPD ale zároveň připustil, že hnutí bude rádo spolupracovat s každým subjektem, který je demokratický, dodržuje zákony a povede ke konci Fialovy vlády. „Nevylučuji jednání s nikým, kdo má zájem zlepšovat životy občanů,“ řekl Okamura.

Podle Okamury se ukázala jako „velmi vhodná“ spolupráce SPD s Trikolorou, PRO ve spojitosti s podporou Evropské unie přirovnal k hnutí ANO. „Skalní volič SPD velmi dobře ví, že SPD je tou jedinou euroskeptickou a vlasteneckou stranou, která prosazuje konzervativní hodnoty. Jak nám může brát hlasy hnutí ANO nebo nějaká strana PRO, když prosazují členství České republiky EU a podporují Evropskou unii? To si protiřečí.“

„Podvod na příjemcích důchodů“

Řeč přišla i na mimořádné valorizace důchodů, které by mohl stát nahradit dočasnými příspěvky, které by kompenzovaly růst cen, ale důchody nezvedaly trvale. Důchody se dál mají pravidelně zvyšovat od ledna, místo inflace a poloviny růstu reálných mezd by šlo o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, tedy jako do roku 2018.

„My nesouhlasíme s tím, aby se nahradila mimořádná valorizace tím jednorázovým sociálním příspěvkem na omezenou dobu. To je opravdu podvod na všech příjemcích důchodů, protože valorizace by měla být řádná, předvídatelná, aby měli příjemci důchodu zajištěné důstojné důchody,“ prohlásil. Politici tak podle něj budou „držet pod krkem“ lidi, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli sociální pojištění.