Objem hypoték v březnu stoupl o šedesát procent. Sazby potřetí v řadě mírně klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 12,6 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o šedesát procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování třetí měsíc za sebou klesla, a to z únorových 5,9 na 5,86 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.