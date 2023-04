Přirážka řetězců u jablek a brambor je až 200 procent, říká Nekula. Chce se zasadit o zlevnění

„Není to trestné, není to nelegální, ale podle mě je to nemravné,“ řekl ministr v souvislosti s tím, že podle něj obchodní řetězce u jablek a brambor přirážejí mezi jedním a dvěma sty procenty. Prodejci u tohoto zboží přitom neslouží jako prostředníci.

„Chceme vyvinout tlak na zlevnění i těchto dvou komodit,“ zmínil. Bližší postup ohledně toho, jak chce nižších cen docílit, ale v rozhovoru nepopsal.