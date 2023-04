Sezona respiračních nemocí končí, zůstávají jen lokální ohniska nákazy

Akutní respirační nemocí trpělo v posledním týdnu 1209 lidí na sto tisíc obyvatel a ubývalo jich, a to ve všech věkových kategorií. Relativně nejvíce nakažených bylo dětí do pěti let, a to 3403 ze sta tisíc.

Z krajů je nejlepší situace v Praze, nejvyšší relativní počet lidí s akutní respirační infekcí je v Karlovarském kraji, v němž jako jediném podle dat SZÚ v posledním týdnu nemocných přibylo. I v něm je ale nemocnost pod hranicí 1700 případů na sto tisíc obyvatel, což je hranice epidemie. Pod ni se poslední kraje – Jihomoravský a Pardubický – dostaly v předminulém týdnu.

„Situaci už lze označit téměř za běžnou pro tuto roční dobu. Ani mix virů kolujících v populaci není ničím překvapivý, hovoříme o chřipce, především typu B, viru SARS-CoV-2, rhinovirech a dalších běžných respiračních virech. Z tohoto důvodu pro aktuální sezonu ukončujeme vydávání těchto pravidelných hlášení,“ uvedl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Státní ústav ujistil, že aktuální data o počtech nemocných bude dál zveřejňovat na webu a přehled budou mít i hygienici.