Svoboda končí v komisi sportovců olympijského výboru. Za slova o válce dostal v armádě důtku

David Svoboda se ve středu zastal Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil návrat neutrálně označených ruských a běloruských sportovců do soutěží. Zároveň ale, když jej moderátorka ČT upozornila na rezoluce Valného shromáždění OSN odsuzující ruskou agresi, prohlásil: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“

Ředitel Dukly Pavel Benc oznámil, že za to Svoboda – jenž má v armádě hodnost nadporučíka – dostane písemnou důtku. „Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil,“ uvedl Benc. Ministryně obrany Jana Černochová, která se se Svobodou také sešla, odmítla, že by byl sportovec trestán za názor. Důtka je podle ní „za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat“.