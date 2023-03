Žalobce v kauze sportovních dotací žádá pro Peltu devět let vězení, pro Kratochvílovou deset

Ve druhém kole kauzy zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství ve středu státní zástupce znovu navrhl odnětí svobody i citelné peněžité tresty jak pro bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu, tak pro někdejší náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou a šéfa České unie sportu Miroslava Janstu (ČUS). Pro Peltu opětovně žádá devět let vězení a zaplacení pětadvaceti milionů korun, pro Kratochvílovou deset let za mřížemi a zaplacení šesti milionů, pro Janstu pět let vězení a dvoumilionový peněžitý trest.