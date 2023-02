„Jen jsem žvanil.“ Pelta u soudu znovu popřel, že ovlivňoval rozdělení sportovních dotací

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministerstva Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen Fotbalové asociace ČR (FAČR), ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

Někdejší předseda FAČR k tomu ve čtvrtek u Městského soudu v Praze řekl, že jediným „pseudodůkazem“ v jeho neprospěch jsou odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se scházel s Kratochvílovou. „Dával jsem jen komentář a postřehy k jednotlivým žadatelům. Kdo má jakou sílu. Já jsem třeba takhle mluvil, ale nemělo to následný kroky: tady to je mafiánka, tady to je Lojza. To je můj způsob komunikace,“ uvedl.

„My jsme nic reálného nedělali, já jsem akorát žvanil,“ pokračoval s tím, že denně míval ze sportovního prostředí stovky telefonátů. „Slibem nezarmoutíš,“ doplnil. „V tom sportu je to jako v politice. Musíte umět s lidmi, abyste v tom proplouval. Premiér taky slíbí cokoliv,“ poznamenal.