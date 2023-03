Exministryně Valachová vypovídala před soudem. Odmítla, že by sama ovlivňovala rozdělování dotací

Někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) je přesvědčena, že za jejího působení na ministerstvu školství byla transparentní pravidla pro rozdělování dotací, a pokud nebylo s jejich rozdělováním vše v pořádku, bylo to tím, že je obžalovaní porušovali. Řekla to před soudem, kde figuruje jako svědkyně. Odmítla, že by vydávala jakékoli pokyny, jak by měly být sportovní dotace řešeny.