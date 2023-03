V Česku je v exekuci přes 600 tisíc lidí i kvůli nebankovním půjčkám. Vláda slibuje situaci řešit

V Česku je aktuálně v exekuci přes 670 tisíc lidí, samotných exekučních řízení je v běhu přes čtyři miliony. Na každého dlužníka tak v průměru připadá víc než šest exekucí.

Vláda v programovém prohlášení slíbila situaci dlužníků řešit, pomoct by jim měla novela insolvenčního zákona. Dosud se při splacení 30 procent závazků mohl dlužník zbavit dluhů během pěti let, nově by se tato lhůta měla zkrátit na tři roky.

Návrh tento týden kritizovali zástupci Svazu měst a obcí a také bytových družstev. Věřitelé by podle nich mohli přijít o miliardy korun. „Tyto peníze by potom skutečně chyběly a musely by se na ně v krajním případě složit sousedé. Z bydlení v bytových domech se svým způsobem může stát riziko, že bude ohrožen i můj majetek a že bych se z důvodu dluhů svých sousedů mohl sám dostat do problémů,“ varuje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Podmínky budou přísnější

Zástupci neziskových organizací ale upozorňují, že podmínky pro vstup do oddlužení budou přísnější. „Člověk bude vpuštěný jenom v případě, že jeho příjem bude odpovídat jeho možnostem, zohlední se pohlaví, věk, vzdělání, region. V žádném případě nepůjde člověk do oddlužení s minimální srážkou 2200 korun,“ upozorňuje Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství z Člověka v tísni.

Novela přenáší do legislativy evropskou směrnici o oddlužení. Předpis se týká živnostníků a drobných podnikatelů. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky směrnice vyloženě nenařizuje, že tříleté oddlužení musí být jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. „Ale doporučuje to. Například v Německu a v Rakousku to funguje, takže se domníváme, že by to mohlo fungovat i u nás.“

Ministerstvo spravedlnosti nyní vypořádává připomínky k novele. Do sněmovny by podle mluvčího resortu mohla zamířit ještě před létem.