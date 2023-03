Ministerstvo chystá registr žáků. Má sdružovat informace o dítěti od jeho vstupu do vzdělávacího systému

„Registr žáků je moderní pohled na to, jak by se měla organizovat data v resortu školství. Jedním z jeho benefitů je tak jeho přínos pro e-Government jako celek, tedy v důsledku pro občana. Nový registr bude sdružovat informace o člověku od jeho prvního vstupu do vzdělávacího systému a budou v něm zaznamenávány všechny důležité údaje charakterizující jeho vzdělávací dráhu,“ řekl vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen.

Ve vznikajícím systému budou podle něj základní údaje o žákovi, které se budou přebírat z registru obyvatel, a údaje o studiu konkrétního jedince. Registr bude on-line a propojený s informačními systémy škol.

To by podle Jelena mělo snížit administrativní zátěž pro školy a rodičům umožnit snazší zapsání dětí do vzdělávacích zařízení. Rovněž by mohla odpadnout povinnost občana hlásit zdravotním pojišťovnám ukončení studia nebo předkládat dopravním podnikům potvrzení o studiu při vyřizování žádosti o slevu na jízdném. Výhodou registru bude podle Jelena i to, že ministerstvo získá komplexnější údaje pro přesnější cílení finanční podpory škol.

Víc přihlášek na střední školy

Podání žádosti o zapsání dítěte do školy podle něj budou rodiče v budoucnu moci provést například přes Portál občana. Rovněž rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy bude k dispozici elektronicky, rodiče ho obdrží do své datové schránky.

Podobně nový systém podle ředitele Jelena umožní digitalizaci podávání přihlášek na střední školy. „Díky tomuto registru pak zjistíme i to, kolik přihlášek bylo kde a kým podáno, zda má smysl nějaké obory více posilovat nebo naopak utlumovat,“ sdělil Jelen.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí dříve sdělil, že registr žáků bude pravděpodobně podmínkou pro případné navýšení počtu škol na přihlášce na střední školu. Nyní mohou školáci podávat přihlášku na dvě školy. Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, zajišťuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky.