Pavel popsal předání klíčů od klenotů. V rozhovoru pro ČT také kritizoval populismus

To je věc, o které jsem se bavil se spoustou lidí. Někteří to nazývají lakonicky, že člověk, když se dostane na Hrad, tak se postupně začne odtrhávat od reality. Ono tomu dává určitý důvod i to, že ten Hrad je opravdu nad městem, a navíc to prostředí tady vypadá tak honosně, že asi mnoho lidí může mít tendenci tak trochu zpychnout. Ale já doufám, že budu mít kolem sebe vždycky dost lidí, kteří mě, v případě že by mi to hrozilo, vrátí na zem.

Může ta moc být i svůdná? To znamená, že by se z toho nadhledu mohl stát pocit nadřazenosti?

Já jsem si to vlastně dnes poprvé uvědomil v takové síle, přestože tady ve Vladislavském sále jsem byl vícekrát. Při oslavě státních svátků, udělování vyznamenání. A vždy to na mě působilo takovým hodně slavnostním dojmem. Ale dnes, když si člověk uvědomil právě ten tok historie, a že se stává jeho součástí, tak to má takovou trochu magickou moc. Takže dnes jsem to opravdu vnímal mnohem hlouběji než kdy dříve.

To byl pohled, kterým se dívali čeští králové, předtím knížata, čeští prezidenti a českoslovenští prezidenti. Dává to nadhled, když se na to kouknete?

Ne. Měl ho u sebe, předal mi ho z ruky do ruky. Nevím, kde ho měl do té doby. Také mě seznámil se státními vyznamenáními, která měl vystavena. S tím, že tedy dnem a hodinou převzetí funkce jsem zároveň oprávněn se těmito vyznamenáními, jak bych to řekl, honosit. Ale pak už jsme měli naprosto věcnou debatu, která se týkala spíše zahraničněpolitických témat než konkrétně předání funkce.

Ten dnešek. To klíčové se odehrálo právě tady ve Vladislavském sále, kam jsme se přesunuli. Ale dnešek pro vás začal obědem s do té doby prvním párem České republiky. Jak probíhalo předání moci mezi vámi a Milošem Zemanem? Bylo tam něco konkrétního?

Já si nemyslím, že je to musím tak moc učit, protože hodně z těch ochránců jsou také motorkáři, takže myslím, že by to možná i uvítali. Bude to možná jen o tom, abychom našli vhodný modus operandi, jak to tedy udělat tak, abychom nekompromitovali bezpečnost a zároveň si vyšli vstříc.

Přesně tak. A protože my máme chaloupku, máme kolem sebe alespoň trochu zeleně, tak uvidíme zítra. Já si myslím, že bude asi dobré, když přes týden budeme bydlet tady, a možná na víkend, když nebudou povinnosti, tak se pojedeme podívat domů. Ale určitě to nebude na dennodenní dojíždění, to ne.

Předpokládám, že zítra se podíváme na možnosti. Dnes jsme viděli jednu z nich, tu, která se nazývá apartmá. To je opravdu jako bydlení na zámku, to si nedokážu úplně představit.

Bude to samozřejmě z Pražského hradu, akorát ještě asi pár dní, možná týden, dva, bude trvat, než se sem plnohodnotně nastěhujeme. Protože přibližně do konce března jsme počítali s tím, že bychom byli v Hrzánském paláci, alespoň část týmu. V okamžiku, kdy tady proběhnou nezbytné prohlídky, případně úpravy, tak začneme plnohodnotně pracovat tady.

Já myslím, že tady ani není tak moc řeč o vybírání kanceláře, já jsem ji zatím ještě ani neviděl. Předpokládám, že se k tomu dostaneme zítra, a že se podívám, jak ta kancelář vypadá, jak je to tam strukturováno i s ostatními kancelářemi. A nepředpokládám, že bych tady měl dělat nějaké změny a chtít nějakou jinou kancelář. Jsem zvyklý pracovat tam, kde je třeba, a to podstatné je ten obsah, ne ta obálka.

Já bych řekl, že je to rozdíl naprosto zásadní. Byl jsem tady vícekrát. Asi takový nejsilnější z těch dosavadních pobytů ve Vladislavském sále byl v roce 1995, kdy jsem z rukou Václava Havla přebíral první medaili za hrdinství. To jsem byl tady na pódiu a samozřejmě už tehdy jsem to vnímal jako velice slavnostní a velice silnou chvíli. Ale byl jsem tady jedním řekněme ze čtyřiceti oceněných a po zbytek doby jsem seděl v sále. Ale dnes jsem byl tím, na koho byla upřena pozornost všech, a to vás samozřejmě trochu svazuje. Protože když tady sedí tolik významných hostů, nejenom z naší země, ale i z ciziny, když vás pozoruje tolik lidí na obrazovkách tady kolem Hradu a také doma u svých televizí, tak si opravdu říkáte, že teď nesmíte udělat ani chybičku. To na člověka dost silně působí, to je pravda.

Na vaší ženě bylo dnes na těch záběrech vidět, že byla dojatá, když jste přijížděli na Pražský hrad. Co pro vás byl ten nejsilnější okamžik? Z toho dnes hodně nabitého dne, plného mnoha scén, které se určitě zapíší do paměti mnoha lidem.

Symboly

Často zaznívalo, nejen během dneška, ale i při předchozích inaugurací, že to trochu připomíná korunovaci. Že takový ten monarchistický duch v naší republice, ačkoliv to zní zvláštně, stále ještě žije. Jak jste to vnímal vy? Je to podle vás nutné k tomu, aby se nějak symbolicky uzavřela jedna kapitola a otevřela druhá?

Já jsem o tom přemýšlel během dneška, kdy jsem si vybavil názor některých našich komentátorů, kteří říkali, že je paradoxní, že se stavíme k tomu, že jsme parlamentní republika, ale přitom inaugurace našeho prezidenta opravdu připomíná korunovaci. Některé názory zase říkají, že je zvláštní, že u nás prezident nemá téměř žádnou výkonnou moc, narozdíl od premiéra, který má téměř veškerou, ale žádná inaugurace premiéra ani velká sláva se s tím nedělá.

Pak jsem si uvědomil, že to není ani tak o té faktické výkonné moci, ale o tom symbolu. Jestliže by měl být prezident symbolem státnosti, toho, kdo ten stát zastřešuje a poskytuje ta křídla všem bez ohledu na jejich politické preference, tak je možná dobře, že u toho ty symboly jsou. Protože si lidé alespoň uvědomují ten sjednocující prvek. Možná ne na všechny to takto působí, ale je vidět i podle účasti, jaká byla dnes, podle pozornosti, že i když je to v takovéhle poměrně slavnostní ceremoniální rovině, tak se to lidem líbí, a že si to užívají.

Takže byste při další možné inauguraci neubíral? V rámci toho, co jste říkal, že byste chtěl dosáhnout určitého zcivilnění úřadu, přiblížení úřadu více k lidem.

Ono to možná není ani tak o té samotné ceremonii inaugurace, protože ta je opravdu symbolická, je to ceremoniální slavnost. Ale je to potom o tom výkonu. A tam si myslím, že je na místě, to opravdu zcivilnit, protože v případě, kdy by prezident měl naplno pracovat, tak si myslím, že je možné ubrat na protokolárních zvyklostech. Třeba návštěvy v krajích dělat s mnohem menší pompou, ale mít mnohem více času na práci.

Standarta

Na balkoně na třetím nádvoří jste pronesl, že hodnoty jsou něčím, co si musíme hlídat, aby se nám neztratily jako prezidentská standarta. Bylo pro vás vrácení standarty zásadním symbolem?

Neřekl bych zásadní, ale zdá se mi to příhodný symbol. Protože tak, jak jsem měl možnost o tom mluvit s lidmi, kteří ji odsud odnesli, tak oni to nevnímali v té rovině nějakého trestného činu, ale vnímali to v rovině symboliky, která se právě hodně vázala na hodnoty. A tím, že Hrad opustily hodnoty, tak si podle jejich názoru Hrad už tu standartu, která nese nápis „Pravda vítězí“ a představuje pro nás dlouhou linku až k Janu Husovi, nezasloužil.

Ať už se na to díváme jakkoliv, určitá symbolika v tom je. Protože takové odklonění od hodnot cítilo mnoho lidí. Já jsem se samozřejmě na tom nijak nepodílel, na tom odcizení standarty tehdy. Ani jsem to neschvaloval. Ale na druhou stranu mi připadalo správné ten symbol vrátit, protože je celkem silný, a myslím, že ho tak i lidé vnímali.

Tehdy jste říkal, že jste to neschvaloval. Máte pro to teď větší pochopení? Protože zaznívá, že zároveň tím, že se ta standarta vrací, tak možná tím, že prezident jednal s lidmi, kteří byli odsouzeni z trestného činu, tak možná schvaluje trestný čin, schvaluje porušení zákona. Bral jste to jako občanský protest? Bral jste to jako něco, pro co máte pochopení?

Já jsem říkal, a říkal jsem to i jim, že ten čin samotný samozřejmě schvalovat nemůžu. Protože se samozřejmě jednalo minimálně o odcizení, když pominu ten fakt, který jsem tehdy ještě jako voják vnímal velice citlivě, protože standarta je jedním z hlavních symbolů státnosti. A pro mě jako vojáka je naprosto přirozené takové symboly chránit, a ne je odcizovat.

Ale když jsem potom slyšel to jejich zdůvodnění, tak tomu zdůvodnění rozumím. A přesto, že odcizení neschvaluji, tak schvaluji to, aby se ta standarta vrátila. I proto jsem byl rád, že nám vyšla vstříc firma, která standarty vyrábí, že jsou schopni ji i v takhle krátkém čase zrestaurovat. A že máme tu samou standartu, akorát doplněnou o to, co z ní zmizelo. Tak já to naopak beru tak, že to, co patří na Hrad, sem vracíme.