Do prezidentské volby jsem šel i kvůli obavě z populismu, říká Pavel

Podle Pavla by prezident měl mít zkušenosti, díky kterým může svoji zemi vést, stejně jako by mu nemělo chybět charisma a důvěryhodnost. „Pokud mu (lidé, pozn. red.) nebudou věřit, tak ho těžko budou následovat,“ sdělil. Jako armádní generál ve výslužbě, jenž působil i jako náčelník Generálního štábu Armády ČR by prý funkci vrchního velitele ozbrojených sil zastával snáze něž kdokoliv jiný, neboť zná armádu od základní funkce až po tu nejvyšší. Pavla i teď mnozí označují jako „generála“, také on sám s tím pracuje v kampani. Nevidí v tom prý nic negativního. „To není o vydávání nebo slepém poslouchání rozkazů, je to spíš o tom vyhodnocovat jakoukoliv situaci, i kritickou, s chladnou hlavou, vyhodnotit ji s expertním zázemím, s využitím odborníků, najít optimální řešení. Mít odvahu udělat rozhodnutí, ať už by bylo jakkoliv těžké, a nést za něj zodpovědnost,“ sděluje. Řeč se stočila i k podobě možného využití jeho prezidentských pravomocí. Milosti prý trochu vnímá jako pozůstatek monarchie, na druhou stranu ale prý mohou být užitečné ve velice individuálních případech humanitárního charakteru či justičních omylů. Vyjádřil se i k aktuálním případům – jako odstrašující uvádí milost prezidenta Miloše Zemana pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, v případě manželů Kordysových a nápoje ayahuasca mluví o zkrácení trestu po konzultaci s právníky na přiměřenou dobu. Na prezidentské veto nahlíží Pavel také opatrně. „Viděl bych to jako výjimečnou věc, navíc si myslím, že by ani nemusela být používána, pokud prezident využije možností autority svého úřadu,“ prohlásil s tím, že prezident může být součástí procesu tvorby různých norem, v rámci níž lze uplatňovat námitky. Jméno potenciálního vedoucího či vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, který podle něj musí být důvěryhodný, splnit všechna kritéria a mít bezpečnostní prověrku, by prý mohl zveřejnit buď tento týden, nebo první týden v lednu. Hradu se stále týkají i bezpečnostní kontroly v areálu, nyní je Pavel považuje za exces, který nereaguje na aktuální hrozby, takže by měly být odstraněny. Kancelář prezidenta republiky nemá být podle Pavla „žádné lobbistické centrum, ale vysoký státní úřad, který bude fungovat profesionálně, ale také vstřícně a otevřeně.“ Pavlovo heslo o tom, že chce vrátit zemi řád a klid, vnímá spíše jako stav mysli. „Požadavek na vrácení řádu a klidu není něco, co bych si vymyslel s lidmi v týmu, ale je to reakce na to, co nejvíc pálilo občany,“ přiblížil.

Kontroverzní minulost Pavel studoval na vojenském gymnáziu v Opavě, poté pokračoval na Vysoké škole pozemního vojska ve Vyškově, kde se orientoval na průzkum a výsadkové jednotky. Po studiu vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu. V Hyde Parku doplnil, že člověk se vyvíjí, stejně jako se vyvíjel on, což ale neznamená, že by byl do roku 1989 přesvědčeným komunistou. „Rok 89 pro mě nebyl náhlou změnou, spíš završením několika let, kdy jsem zažíval rostoucí frustraci z toho, že se nic nemění,“ uvedl. Když k revoluci došlo, považoval to prý za úlevu. Téma své minulosti prý sám nevyhledává, má pocit, že ho dostatečně vysvětlil. Prý chápe, že se na něj lidé, kteří za minulého režimu trpěli, dívají s nedůvěrou. Těm, kterým ublížil režim, jsou prý jeho omluvou roky po Listopadu, kdy se podle svých slov podílel na tom, aby tato země byla demokratická, bezpečná a také důvěryhodná pro spojence a partnery. „Naprosto chápu pocity těchto lidí, stejně tak říkám, že za tu svoji tehdejší nevědomost nebo nedostatek úsudku dnes cítím svoji vinu,“ dodává s tím, že nikoho osobně nepoškodil. Spolupracoval prý s lidmi, kteří byli režimem perzekuování, jako Luboš Dobrovský nebo generál Radovan Procházka, kteří by mohli mít důvod být zahořklí, ale podle Pavla se orientovali podle toho, „co v kom individuálně je“. Na otázku, zda by jako prezident vyznamenal bratry Mašíny, Pavel sdělil, že nepochybuje o jejich roli v odboji a jejich jiných oceněních, v případě státního vyznamenání ale cítí problém. Jde podle něj o „zabití spoutaného a omámeného policejního strážmistra“. „Jako bývalý voják i člověk se s tím mohu těžko ztotožnit. Tím spíš, že to bylo provedeno nožem a nebylo to v boji,“ sdělil s tím, že kdyby se to například udělali dnešní vojáci, čelili by nejspíš soudnímu stíhání.

Vnější i vnitřní nepřítel? Pavel jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO vyzdvihl členství České republiky v NATO, kdy se o svou bezpečnost země nemusí starat sama, ale má spojence, což je „ohromná síla a garance naší bezpečnosti“. Znovuzavedení povinné vojenské služby podle něj není možností i kvůli tomu, že zde není zázemí ani technika. Zmiňuje spíše formu dobrovolnosti, protože „cokoliv děláme z donucení, začínáme šidit“, což považuje i za národní vlastnost. Jeden z dotazů zamířil také k otázce vnitřních problémů, například i dezinformace. Boj s nimi prý není vůbec jednoduchý. „Je mnohem snadnější tu důvěru rozvrátit a zničit než ji zase zpátky vybudovat,“ uvedl s tím, že je kromě aktivních opatření například potřebné i zvyšovat informační gramotnost ve školách. Diskutovanou otázkou je i případná podpora kandidátů ve druhém kole. Kdyby Pavel nepostoupil a ve druhém kole by byla Danuše Nerudová a Andrej Babiš, prý by podpořil svou protikandidátku. „Kdybych vycházel z toho, že bude druhé kolo zítra, tak bych zcela určitě podpořil Danuši Nerudovou,“ uvedl s tím, že jedním z motivačních faktorů, proč šel do volby, je obava z populismu a z toho, co pro naši zemi představuje. Babiše považuje za riziko. Zásadní názorový rozdíl mezí sebou a Nerudovou nevnímá. „To, v čem lišíme, je naše zkušenost. Danuše Nerudová má zkušenosti spíše z akademického prostředí, já mám zkušenost z reálného života,“ prohlásil.