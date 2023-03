Za tragickou nehodu s vězeňským autobusem potvrdil soud řidiči podmíněný trest

Proti prvoinstančnímu verdiktu se odvolalo pouze státní zastupitelství, které požadovalo přísnější potrestání. „Trest je určitou odvetou společnosti za to, co se stalo,“ prohlásil žalobce. Podle něj by měl varovat ostatní před nedbalým způsobem řízení. Navrhoval proto poslat muže do vězení. Koloc se proti listopadovému rozhodnutí neodvolával, vinu uznal.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Ivety Havlíkové je podmíněný trest přiměřený a nelze ho považovat za moc mírný. „Nijak nebagatelizujeme následek, který byl způsoben,“ uvedla. Podle ní však muž dostal velmi dlouhou zkušební dobu a zákaz řízení, kvůli kterému nebude už moci vykonávat svoji práci.

Soud podle Havlíkové zohlednil, že se muž plně nevěnoval řízení, měl přetížené vozidlo a jel v nepovolené době. „Pokud by dodržel veškeré předpisy, vůbec by se nedostal do situace, do které se dostal. Nedostal by se v dopravní špičce do zácpy,“ řekla. Řidič ale podle ní projevil lítost, uznal svoji odpovědnost a za čin se omluvil. Peněžitý trest pak senát zrušil.