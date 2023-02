Zaměřujeme se teď spíš na podporu menších virtuálních operátorů, říká nový šéf ČTÚ

Podpora virtuálních operátorů

Jako pravděpodobný nevidí příchod čtvrtého operátora ani nový předseda ČTÚ Marek Ebert, kterého vláda jmenovala loni v řijnu a který nastoupil v únoru.

„Říkám to s vědomím toho, na jakém trhu jsme. Uvědomte si, že máme deset a půl milionu obyvatel a čtrnáct a půl milionu SIM karet. Máme tady tři velké hráče, z toho dva jsou členy v podstatě globálních uskupení, máme tady prakticky 130 virtuálních operátorů na trhu, byť jejich tržní podíl se pohybuje na úrovni jednotek procent,“ popisuje.

V září roku 2021 oznámil ČTÚ úmysl zasáhnout do trhu s mobilními daty kvůli omezené konkurenci. Nakonec ale od svého záměru kvůli nesouhlasu Evropské komise loni v dubnu ustoupil.

Ebert také upřesnil, že proto nyní planuje ČTÚ spíše „tvrději vymáhat“ podmínky zmíněné aukce u operátorů. „Budeme se snažit dostat tu situaci do té podoby, aby to, co oni předloží a zveřejní ve finále, bylo skutečně atraktivní pro jejich partnery na velkoobchodní úrovni. To jsou ti takzvaní virtuální operátoři,“ řekl.