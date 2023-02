Základní školy se vracejí k dílnám, které nahrazovaly počítačovými učebnami

Ředitel Základní školy Plaňany Martin Šmahel tvrdí, že osmdesát procent dětí si doma na žádné dílny „nesáhne“. „Škola je v podstatě jediné místo, kde toto ještě může být,“ konstatuje s tím, že by stál o novou dílnu.

Plaňany se nyní snaží o dotaci právě na dílny. „Věřím, že najdeme finanční zdroje, aby všichni, kteří řádně podali žádost a splnili podmínky, tak podporu dostali. Jsem o tom přesvědčen,“ prohlašuje ředitel sekce evropských a národních programů z ministerstva pro místní rozvoj Leo Steiner.

Na Opavsku zase zařizují pojízdnou polytechnickou učebnu. Auto ještě nemají, moderní nástroje si už děti vyzkoušely. „Nebyl by problém dát tu učebnu do starého naftového autobusu, ale my chceme dětem ukázat, že moderní průmysl se bude ubírat jinými cestami,“ uvádí předseda Místní akční skupiny Jiří Krist.

Jinými cestami se ubírají i pracovní činnosti. Zatímco před lety stroje na školách ovládali pouze chlapci, dnes se k nim dostanou i dívky.