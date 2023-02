Herní tvorba, dramaterapie nebo chemická kybernetika. Vysoké školy dále rozšiřují svou nabídku

Design počítačových her nebo chemická kybernetika – s příchodem nových trendů každoročně vznikají i nové programy na vysokých školách. Otevřít by se tyto obory měly v příštím akademickém roce. České televizi to potvrdili mluvčí vysokých škol. Řada z nich ale stále čeká na vyřízení všech oficiálních dokumentů.