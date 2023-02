Spolupráce na Ukrajině nás sblížila, míní britský velvyslanec v Česku Field

„Česká republika i Spojené království reagovaly rychle a odhodlaně. Možná ten důvod byl, že jsme si zažili útoky ze strany Ruska – Vrbětice, Salisbury. Viděli jsme, jak se Rusové chovají, a proto jsme velmi rychle pochopili, co se děje,“ řekl velvyslanec.

Field připustil, že když Spojené království odešlo z Evropské unie, tak to vyvolalo mnoho otázek. Podle jeho názoru ale Londýn zůstává důležitým partnerem, se kterým je možné spolupracovat například v oblasti bezpečnosti.

„Viděli jsme to v průběhu posledního roku, kdy nás situace na Ukrajině opět spojila. Samozřejmě brexit některé věci změnil, ale ten základní vztah zůstal stejný,“ věří Field.

Po dvou týdnech už nejsem úplně novej, ale pořád se mám hodně co učit. Brzy na viděnou! 🇬🇧🇨🇿#JsemTuNovej (?) pic.twitter.com/fim95G2r7W — Matt Field (@MattFieldUK) February 10, 2023

Naučit se český jazyk považuje Field za výraz úcty

„Mou prací je hlavně komunikovat s lidmi. Rád využívám sociální i tradiční média. Lidé mě přivítali velmi vřele a doufám, že to bude pokračovat,“ poznamenal ambasador. Studium českého jazyka si užívá a začal s ním hned, jak bylo jasné, že jeho diplomatická mise povede do Česka. Připustil, že je obtížné se česky naučit, ale považuje to za výraz úcty k hostitelské zemi.

Na sociálních sítích vyzval Čechy, aby mu doporučili české filmy a knihy. Field prohlásil, že je pro něj důležité pochopit zemi, ve které zrovna slouží britské diplomacii.

„Musím být otevřený a zvídavý. Dostal jsem stovky doporučení na knihy a na filmy. V kladení podobných dotazů budu pokračovat. Když se dívám na tyto filmy a čtu knihy, tak vidím řadu podobností se Spojeným královstvím. Vy máte Cimrmana, my máme Monty Python, myslím si, že i ten smysl pro humor máme podobný,“ míní Field.

Blízkosti Čechů k Britům by rád porozuměl hlouběji, zatím si ji vysvětluje společnou historií za druhé světové války nebo stejnými demokratickými hodnotami. „Dnes mě více zajímá naše společná budoucnost. Naše země mohou být ještě bezpečnější a mohou lépe prosperovat,“ je přesvědčen velvyslanec.