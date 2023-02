Soud osvobodil muže, který chválil novozélandský útok na mešity. V příspěvcích jen „trollil“

„Vrchní soud nemá pochybnosti o tom, že si obžalovaný vzal z proběhlého trestního řízení dostatečné ponaučení v tom směru, že přispívám-li do veřejné diskuse, je třeba bedlivě vážit slova a podobu prezentace svých názorů,“ uzavřel senát soudce Martina Zelenky, který muže pravomocně osvobodil.

Za schvalování teroristického útoku v Christchurchi stanulo před soudy několik Čechů, podle dostupných informací vždy odešli s podmínkami. Soudy často udělovaly tříleté podmíněné tresty, tedy nejpřísnější možné. Někteří obžalovaní se k činu přiznali a uzavřeli dohodu o vině a trestu.

Výjimkou byl – alespoň u prvoinstančního soudu – případ Benedikta Čermáka, kterého Krajský soud v Brně poslal v březnu 2021 na šest let do vězení. Odvolací Vrchní soud v Olomouci jeho vinu potvrdil, trest mu však snížil na tříletou podmínku se zkušební dobou čtyř let. Muž se pak dovolal k Nejvyššímu soudu, který verdikt potvrdil.