Za schvalování útoku v Christchurchi platí podmínka, žalobce původně navrhoval pět let vězení

„Mohu potvrdit informaci, že rozsudek je již pravomocný,“ uvedl Wenig.

Muž podle obžaloby pod článek o střelbě na Novém Zélandu na webu zvrácený.cz napsal komentář „Dobře on, tak na muslimáče“. Podle žalobce Miloše Klátika z Vrchního státního zastupitelství v Praze se tak dopustil trestného činu podpora a propagace terorismu. Státní zástupce ho za to chtěl poslat na pět let do vězení.