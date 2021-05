Odvolací soud zmírnil trest za komentář vyzdvihující teroristický útok. Místo vězení dostal mladík podmínku

Odvolací senát uznal, že pro mimořádné snížení trestu nejsou v Čermákově případě podmínky, obžalovaný nemá čistý trestní rejstřík a nedoznal se. Přesto původní trest zmírnil – považuje ho za nepřiměřeně přísný. „Byl ohrožen trestní sazbou 5 až 15 let za jednání, že na internet pověsil dvě věty. Pachatel dokonaného teroristického útoku je přitom ohrožen sazbou 3 až 12 let. Je tady nevyváženost mezi sankcemi a jednáním,“ uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Dvaadvacetiletý Čermák do diskuse pod videem, kde pachatel christchurského teroristického útoku živě vysílal průběh útoku, napsal komentář: „Jak jim chutná jejich medicína! Dobrá práce!????“ Za to nakonec dostal tříletou podmínku se čtyřletou zkušební lhůtou.

„Komentář, ač jakkoliv hloupý, je napsán v jedné větě oznamovací a druhé tázací, ani v jedné větě z toho nelze vyvozovat jakýkoliv pozitivismus ke schvalování trestného činu,“ prohlásila jeho advokátka. Sám obžalovaný v soudní síni svého komentáře litoval. „Je mi líto, co se stalo a co jsem napsal. To, co jsem napsal, byla blbost, byl bych rád, kdyby to dopadlo rozumně,“ uvedl.

Tvrzení obhájkyně, že se obžalovaný nevyjádřil k útoku, soud odmítl. „Odmítáme se bavit, zda jde o větu oznamovací, zvolací, tázací, klíčové je zasazení výroků do kontextu celé situace. Tento soud nepřesvědčil o tom, že by tímto příspěvkem chtěl vyjádřit polemiku, jednoznačně vyjádřil sympatie, o tom je tento senát skálopevně přesvědčen,“ zdůraznil soudce Kaderka.

Čermákovi hrozil dosud nejtěžší trest za komentář k christchurskému útoku. Další lidé, kteří na internet napsali, že pachateli teroristického činu fandí, případně chválili jeho „práci“, dostali podmínky v délce dvou až tří let.