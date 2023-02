O doučování po distanční výuce je stále zájem. Ministerstvo už ale s jeho plošnou podporou nepočítá

Češtinu doučuje Marie Kalušová dvakrát týdně druhým školním rokem. Začíná ještě za tmy. „Když to bylo těsně po covidu, bývala to skutečně plná třída. V současné době, kdy je po pololetí a známky jsou uzavřené, chodí jenom ti skalní. Únor, březen, to budeme znovu na deseti, patnácti dětech a musím říct, že většině z nich to pomáhá,“ říká Kalušová, která vyučuje na Základní škole Velvary.

Doučovacích skupin mají na této škole doteď osmnáct. „Děti, které byly vytipovány po covidu, se do doučování zapojily. Postupně se na tyto žáky začali nabalovat další žáci, kteří začali selhávat v pozdějších měsících. V současném školním roce to v podstatě kontinuálně pokračuje,“ popisuje ředitel školy Petr Došek.

Na začátku tohoto školního roku ředitelé odhadovali, že doučování bude jen od září do prosince potřebovat 240 tisíc dětí, meziročně zhruba stejný počet. V reálu jich ale podle školní inspekce zřejmě ubývá, data právě zpracovává.